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%96 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية.    


نتيجة الاستطلاع

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية، بينما عارض 4% فقط من القراء هذه المطالب بتغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية.    

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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