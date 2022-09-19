شكرا لقرائتكم خبر عن %96 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية.

نتيجة الاستطلاع وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية، بينما عارض 4% فقط من القراء هذه المطالب بتغليظ عقوبة المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية.