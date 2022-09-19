شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب من السبت وطوال أيام الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مترو الأنفاق، استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية إعتبارا من يوم السبت 24 سبتمبر 2022 طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا داخل جميع مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة وسيتم مد ساعات العمل حتى السادسة مساءا من يوم 1 أكتوبر ولمدة شهر .

وبدأ سحب استمارات إشتراكات الطلبة يوم الجمعة الماضي، من داخل جميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة طوال ساعات التشغيل بجانب مكاتب الإشتراكات تسهيلا للطلاب لامكان ختم الاستمارة من الجهة الدراسية مع مراعاة توضيح الرقم الكودى.

وتخصيص مكاتب الأشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد إشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الاشتراكات، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة )، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة ٢ - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) وتخصيص مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة ٣ - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ) مع تخصيص مكتب إشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.