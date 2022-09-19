شقق الإسكان الاجتماعي.. ننشر أماكن الوحدات وتفاصيل مواعيد شراء كراسات الشروط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيع كراسات شروط حجز شقق “سكن لكل المصريين 3” يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي محافظات الطرح الجديد والتي تنقسم إلى محافظات بها شقق جاهزة للتسليم، ومحافظات آخرى بها شقق سيتم تسليمها خلال 18 شهرا.

الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة).

بإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور”.

الخليج 365 ينشر الأماكن داخل كل محافظة والتي جاءت كما في الصور التالي: