حدث ليلاً| قرار جديد من "التعليم" بشأن مصروفات المدارس التجريبية.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قرار جديد من "التعليم" بشأن مصروفات المدارس التجريبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية "الرسمية والرسمية المتميزة للغات"، المقررة لموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونشرة المصروفات التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري.

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رئيس شعبة الأدوية: لجنة التسعير تدرس طلبات تحريك أسعار 1200 صنف حتى نهاية العام

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الأدوية ضمن أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة المصرية والحكومة توليها إهتماماً خاصاً جنباً إلى جنب لقطاع الغذاء.

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رئيس الوزراء يشارك في حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث للمشاركين في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

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إغلاق شهرين.. جهاز القاهرة الجديدة يعلن خريطة التحويلات المرورية لبعض الطرق

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، توضيحا بشأن التحويلات المرورية البديلة، بعد إغلاق الدخول لمنطقة التجمع الخامس من شارع التسعين الجنوبي، بسبب استكمال أعمال المونوريل.

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أبرز ملفات مائدة المؤتمر الاقتصادي المقبل.. خبراء اقتصاديون يوضحون

خصص برنامج "على مسئوليتي" والمّذاع على فضائية "صدى البلد"، لمناقشة أهم الملفات على مائدة المؤتمر الاقتصادي القادم.

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أسامة ربيع: نتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس بعد زيادة رسوم العبور بـ 750 مليون دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك دراسات تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من إيرادات النقل البحري، لتعويض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن قناة السويس ستكون الأوفر لعبور السفن في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز، حيث يوجد أكثر من 25 قاطرة إلى جانب السفن الأخرى تمر عبر قناة السويس.

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"الأولى عالميًا".. وزير الصحة يكشف رقم صادم عن العمليات القيصرية في مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر الدولة الأولى في العالم في عمليات الولادات القيصرية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ويتم عمل تحفيز للأطباء بجانب الحوافز المالية للمرأة في الولادة الطبيعية، خاصة أن هذا الأمر قد يشكل خطرًا كبيرًا على الأم وعلى الجنين.

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"وصلنا إلى صفر وفيات تقريبًا".. مستشار الرئيس: موجة كورونا الحالية ضعيفة جدًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الموجة الأخيرة من فيروس كورونا ضعيفة جدًا في الإصابات من حيث العدد والنوعية.

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دبلوماسي روسي: إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تجعل الغرب شريكا في جرائم كييف

قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي "إن إمداد الدول الغربية لأوكرانيا بمدفعية وأنظمة صاروخية بعيدة المدى، يجعلهم شركاء في جرائم كييف ضد المدنيين".

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