مياه وكهرباء.. كيف يتم خفض معدلات الاستهلاك والفواتير في 4 خطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

للمرة الأولى وفي أول تعاون بينهما لتنفيذ خطة الحكومة المصرية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أعلن جهازا مرفق تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنظيم مبادرة توعوية تحت عنوان "مبادرة_مصلحتك_تهمنا" في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجهازين.

واحتل الاهتمام بتعريف المواطنين بالإرشادات والخطوات الصحيحة عند استخدام غلاية المياه لتوفير استهلاك فاتورتي المياه والكهرباء ما يلي:

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسبآ لاحتياجاتك اليومية واختار النوع الموفر للطاقة AAA.

- تنظيف غلاية المياه من الترسبات الجيرية باستمرار.

- اغل كمية المياه التي تحتاجها فقط، إذ يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- افصل فيشة غلاية المياه من مصدر الكهرباء بعد الانتهاء من الاستخدام.

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