رئيس "رياضة" البرلمان لـ"الخليج 365": ندعم المصريين بالخارج.. ونسعى دائمًا لحل مشكلاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنَّه على تواصل دائم مع جاليات المصريين في الخارج، حيث يسعى إلى حل أي إشكالية تواجههم، مشيرًا إلى أنَّه يوجد 8 نواب يمثلون المصريين في الخارج، ولهم دور في حل المشكلات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنّه يدعم اللقاءات التي تُنفذها وزارة الهجرة مع الجاليات في الخارج، من أجل إيصال الإنجازات التي تمت في الفترة السابقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: أمر مهم أن يستمعوا إلى الإنجازات وزيارتهم إلى بعض الأماكن الموجودة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المصانع وينقلوا ذلك إلى أفراد الجالية الموجودين في الدول المستضيفة لهم.

وتابع: نستهدف أن المصريين في الخارج يعرفوا ماذا يتم على أرض مصر، ويكون لهم فرصة للاستثمار فيها لأن هذا حقهم، وهذا طلبهم منذ أعوام، خاصة أنهم يريدون العودة ويستكملون حياتهم في مصر، على عكس بعض المهاجرين من دول أخرى يستقروا في الخارج دون عودة.

وأشار إلى أن مجلس النواب يتواصل بشكل مباشر مع الجاليات بالخارج، ويكون هناك حرص التواصل واللقاءات والاستحقاقات دستورية، مثل انتخابات الرئاسة او البرلمان، لا سيما اللقاءات والتواصل الذي تنفذه وزارة الهجرة.