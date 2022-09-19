الزراعة: نستهدف زراعة 3 ملايين و800 ألف طن قمح الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى 3 ملايين طن و800ألف كيلو قمح، بزيادة 300 ألف عن العام الماضي.

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم توزيع ما يقرب من 148 ألف طن تقاوي على مستوى 13 محافظة.

ولفت إلى أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية اللازمة للخريطة الصنفية للقمح بكل منطقة وهي اختيار الصنف المناسب لزراعة القمح في محافظات الوجه البحري وحتى محافظة الجيزة بزراعة أصناف "جيزة 171"، "سدس 14"، "سخا 95"، "مصر3"، "مصر 4"، موضحًا أنه يجب على مزارعي القمح في منطقة الفيوم ومصر الوسطى (بني سويف والمنيا) زراعة صنف "مصر 1" أصناف "جيزة 171"، "سدس 14"، "سخا 95"، "مصر 3"، "مصر 4" من أصناف قمح الخبز وزراعة أصناف قمح المكرونة، وهى بني سويف 5 وبني سويف 7.

وقال الشناوي، إن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بـ1000 جينه للأردب، للموسم المقبل توريدات عام 2023، أمر يشجع الفلاحين على الزراعة وتسليم الأقماح في ظل الظروف العالمية.

كما أشار إلى أن القمح المصري من أجود أنواع الأقماح، حيث يحقق الفلاح المصري أعلى إنتاجية على مستوى العالم بالنسبة لوحدة المساحة والأرض المتاحة له، مضيفا: "يتم استنباط أصناف جديدة للقمح كل فترة، بهدف تحقيق إنتاجية عالية، وترشد إنتاجية المياه، وقليلة العمر في الأرض".