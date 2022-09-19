شكرا لقرائتكم خبر عن حاجز الأمواج الشرقى يدخل ميناء دمياط للموانئ المحورية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع حاجز الأمواج الشرقي الجديد لميناء دمياط، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع الجارى تنفذه بميناء دمياط:

ـ يعتبر حاجز الأمواج الشرقي الجديد أهم عمل هندسى لميناء دمياط .

ـ يهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

ـ طول الحاجز 1420 مترا.

ـ أقصى عمق عند راس الحاجز يصل الي 12 مترا.

ـ تكلفة الحاجز تصل لـ 500 مليون جنيه .

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.