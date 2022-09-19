شكرا لقرائتكم خبر عن "باليوم والتاريخ" مواعيد أشهر العام الهجرى فلكيا.. رمضان الخميس 23 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

وينشر " الخليج 365" باليوم والتاريخ مواعيد أشهر العام الهجري 1444 هجريا ، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، كما يلى :

- ربيع الأول :

أول أيام الشهر فلكيا :

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

طوله : 29 يوما

- ربيع الأخر :

أول أيام الشهر فلكيا :

الأربعاء 26 أكتوبر 2022

طوله : 30 يوما

- جمادى الأول :

أول أيام الشهر فلكيا :

الجمعة 25 نوفمبر 2022

طوله : 30 يوما

- جمادى الأخرة :

أول أيام الشهر فلكيا :

الأحد 25 ديسمبر 2022

طوله : 29 يوما

- رجب :

أول أيام الشهر فلكيا :

الإثنين 23 يناير 2023

طوله : 29 يوما

- شعبان :

أول أيام الشهر فلكيا :

الثلاثاء 21 فبراير 2023

طوله : 30يوما

- رمضان :

أول أيام الشهر فلكيا :

الخميس 23 مارس 2023

طوله : 29 يوما

- شوال :

أول أيام الشهر فلكيا :

الجمعة 21 أبريل 2023

طوله : 30 يوما

- ذو القعدة :

أول أيام الشهر فلكيا :

الأحد 21 مايو 2023

طوله : 29 يوما

- ذو الحجة :

أول أيام الشهر فلكيا :

الإثنين 19 يونيو 2023

طوله : 30 يوما