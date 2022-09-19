وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد، أنه يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وجود خطورة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، لكن رغبة الأم تحترم، لافتا إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية، موضحًا أن نسب الولادة القيصيرية في مصر وصلت إلى 80%، وهذا أمر غير مقبول والوزارة تعمل على القضاء على تلك الأزمة في الوقت الحالي.

وتابع وزير الصحة أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة علميات الولادة القيصرية، لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها، موضحا أن العلمية القيصرية تؤثر على نمو الجنين.

وتابع وزير الصحة، أن الولادة القيصرية يمكن أن يكون فيها خطر على الأم وعلى الجنين، ولذلك يجب أن يكون هناك حل لهذا الأمر، مؤكدا أن الولادة القيصيرية هي مسؤولية على الطبيب وعلى الأهل أنفسهم.

وشدد وزير الصحة على أن ملف الزيادة السكانية الرئيس السيسي يولي به اهتماما كبيرًا بشكل خاص، حيث إنه كان أول تكليف له بعد أن وُضع في منصب وزير الصحة بشكل رسمي، حيث قام الرئيس السيسي بإعطائه تكليف بضرورة إيجاد حل لملف الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة المقبلة.