رئيسة "قومي المرأة" تستقبل عضو البرلمان الأوروبي للتعريف بجهود مصر في تمكين المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الأوروبي، الذي يزور القاهرة حاليًا بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة، وتحدثت مرسي عن وضع المرأة في مصر وما شهده من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية في جميع المجالات بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات ودعم وصولها لأعلى المناصب.