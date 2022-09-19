بالتزامن مع غلق نفق باقي زكي.. طرق بديلة مؤدية لشارع التسعين الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، تزامنًا مع استكمال أعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، مما يستلزم الغلق الكلي لنفق باقي زكي بشارع التسعين الجنوبي.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الغلق الكلي لنفق باقي زكي يتطلب تخفيف أحجام المرور، وذلك بغلق مطلع كوبري المشير/ التسعين بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبري التسعين من الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي لمدة "شهرين".

وفيما يلي الطرق البديلة المؤدية لشارع التسعين الجنوبي:

- القادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه استخدام مداخل التجمع الأول (مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل ذاكر حسين "مدخل الحي العاشر" إلى محور السادات) ومنها إلى شارع التسعين الشمالي والجنوبي أو الاستمرار على الدائري إلى مدخل نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى التسعين الجنوبي.

- القادم من الدائري من اتجاه المعادي عليه استخدام مدخل محور جمال عبدالناصر ومنه إلى شارع الشويفات إلى التسعين الجنوبي أو الاستمرار على الدئري واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل ومنه للتسعين الشمالي والجنوبي.

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة وتم وضع اللافتات الإرشادية الدالة على اتجاهات الحركة المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.