شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات على 3 أقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر المقبل بواقع 50% والقسط الثانى منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات.