شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مساعد بجامعة نيويورك: القطار الكهربى مكاسبه عديدة للمواطنين والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد تلاوى أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية بجامعة نيويورك، إن القطار الكهربائى يمثل أهمية كبرى، فهو أسرع وأقل ضوضاء، واهتزازاته أقل، وبالتالي فهو مشروع مفيد للغاية، ليس فقط للأشخاص، ولكن أيضا في نقل البضائع.

وأضاف أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية بجامعة نيويورك، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن القطار الكهربائى يبنى عليه استثمارات كثيرة، فأى مستثمر يدخل ينظر للطرق وكيفية النقل من الموانئ.

وأوضح أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية بجامعة نيويورك، أن القطار مضمون ويعتمد عليه، وله فوائد كثيرة للناس ومكاسب استثمارية.