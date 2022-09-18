شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توقع الكشف على 1133 مواطنا فى منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توقيع الكشف الطبي على 1133 مواطنا، ضمن القافلة الطبية المتواجدة في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، والتي استمرت على مدار يومي 16 و 17 سبتمبر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت "حياة كريمة" في بيان لها، إلى توقيع الكشف الطبي على 1133 مواطنًا، في 9 تخصصات طبية في القافلة، وتحويل حالتين للكشف عليهم بالمستشفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.