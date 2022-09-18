شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صرف وتمويل 38 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على اعتماد مبلغ (37,844,260 جنيه) لعدد 128 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين باجمالى عدد رؤوس ماشية (1300) رأس وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و 42 مليون جنية لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلى المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبه مخفضه، يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.

وأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).