شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنظم المؤتمر السنوى لخدام ومخدومى فرح وعطاء بكنائس القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، أن الأسرة المركزية للخدمة، نظمت فعاليات المؤتمر السنوي السادس لخدام، ومخدومي فرح وعطاء، بكنائس القاهرة، وذلك تحت شعار "بالمحبة نسير نحو الله".

وأقيمت فعاليات المؤتمر بمبيت الأنبا بولا بالبحر الأحمر، بمشاركة الأب جورج جميل، راعي كنيستي عذراء السجود، والقديسة هيلانة بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل.

وشارك أيضًا مسئولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية وهم: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، والأخ سعد طلعت، والأخت مريم عطا.

ودارت اللقاءات التكوينية بالمؤتمر حول المسيرة السينودسية "الشركة، المشاركة، والرسالة. احتوى البرنامج الخاص بالمؤتمر على القداسات الإلهية الصباحية اليومية، وفقرة للترانيم الروحية، ورتبة التوبة، بالإضافة إلى حفلات السمر المسائية اليومية، والفقرات الترفيهية.

وتضمن المؤتمر أيضًا عمل المجموعات، وتبادل بعض المناقشات، كما قام بعض المخدومين بتقديم عدد من المواهب المختلفة.

جدير بالذكر، أن مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى التعارف، تبادل الخبرات بين مختلف كنائس القاهرة، وكذلك بث روح الفرح، والسرور بين أسر خدمة فرح وعطاء، بالقاهرة.