شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور الثقافى ينظم ورشة لمدة 3 أيام لتعليم المكرمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر ورشة لتعليم المكرمية تقدمها مارتينا لوثر تستمر لمدة ثلاثة أيام، من الثاني والعشرين وحتي الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى، وذلك بمقر مركز جسور بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعرف على الأنواع الأساسية لغرز المكرمية والأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به.

جدير بالذكر، أن رؤية مركز جسور الثقافي هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.