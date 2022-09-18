شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد، المستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار محمد عبد الكريم عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.