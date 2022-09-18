شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى أثينا تشارك فى الاحتفال السنوى لإحياء ذكرى الجندى المجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان مع ملحق الدفاع المصرى بالسفارة، في الاحتفال السنوي لتخليد ذكرى الجندي المجهول، حيث قام السفير المصرى بوضع إكليل من الزهور يحمل علم مصر على النصب التذكاري للجندي المجهول.

وأكدت وزارة الخارجية، أنه شارك في الاحتفال عمدة مدينة أثينا، وممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع اليونانية، وعدد من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى عميد وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في اليونان.