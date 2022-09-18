شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتحقيق الانضباط بالمدارس فى العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط بالمدارس فى العام الدراسى الجديد والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب، وعدم السماح للزوار بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة، وعدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه تقوم المدرسة بتحديد أيام وساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ما عدا حالات الطوارئ، و يتم توزيع الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالإشراف في مكان ظاهر بالمدرسة، ويقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة، يتم توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبيل بداية الفصل بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.

وأشارت إلى أنه لا يتم تحرك الطلاب من أرض الطابور إلا في وجود معلم الحصة الأولى من تم توزيعه التأكد من إتمام عمليات النظافة بالدورات والطرقات والفصول وجاهزية المعامل ومتابعة دخول الطلاب للقاعات المتعددة الأغراض لحضور الشرح على قناة المدارس، يتم توزيع الاحتياطي في الحصة الأولى في تابور المدرسة.

- مراعاة أن يكون الاحتياطى من ذات المادة أو من مواد دراسية.

- مراعاة عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة بالفصل عند توزيع الاحتياطى.

- يقوم المشرف بحصر الفصول الخالية ويتم سرعة التوزيع.

- يقوم المشرف بتسجيل زمن دخول كل معلم الفصل وتبلغ إدارة المدرسة باتخاذ اللازم.

- يقوم المشرف بمتابعة خروج الطلاب من الفصول اثناء الحصة وأسباب الخروج وتذليل المشكلات والتأكد من أن خروج الطالب من الفصل بمعرفة مدرس الحصة.