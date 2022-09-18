شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يوفر المستلزمات المدرسية لـ4 آلاف طالب فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق تحيا مصر على مدار 3 أيام قوافل توفير مستلزمات العام الدراسى الجديد للطلاب فى القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع شركاء الصندوق من مصنعى الحقائب والأدوات المدرسية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة لرفع عبء هذه المستلزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

واستهدفت القوافل توفير الحقائب المدرسية والأدوات الكتابية لنحو 4 آلاف طالب أولى بالرعاية حتى الآن فى عدد من القرى بمحافظات الإسكندرية والقليوبية وبنى سويف.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل دكان الفرحة تأتى فى إطار تكثيف جهود الصندوق فى مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الشباب فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة مع حلول العام الدراسى الجديد.

وأضاف عبد الفتاح، أن القوافل وفرت هذه المستلزمات للطلاب فى دور رعاية الأيتام وذوى الهمم (قادرون باختلاف) ومنها مؤسسة الأورمان، وجمعية الوفاء، وجمعية التنوير، وجمعية قلوب مثمرة، مشيرا إلى أن قوافل المبادرة ستصل اليوم محافظتى الأقصر وأسوان لبدء توزيع المستلزمات على مستحقيها.

وأوضح عبد الفتاح، أن قوافل توفير مستلزمات العام الدراسى الجديد تستهدف أيضا طلاب الجامعة من خلال معارض مبادرة دكان الفرحة والمزمع تنظيمها فى عدد من الجامعات الحكومية لتوفير الملابس الجديدة للطلاب المعد لهم دراسات حالة اجتماعية، ويتم من خلالها إتاحة الفرصة لكل طالب فى اختيار 3 قطع مجانية من المعروضات بحرية تامة.

وأضاف أن مبادرة دكان الفرحة يتم تنظيمها من خلال التبرعات العينية التى يقدمها مصنعى ومستوردى الملابس الجاهزة، فضلا عن مشاركة بنك الكساء المصرى فى تجهيز المعارض، لافتا إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها فى شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، ووفرت نحو مليون قطعة ملابس مجانا لما يقرب من 350 ألاف مستفيد، حتى الآن.

وأكد المدير التنفيذى للصندوق، أن الفترة القادمة ستشهد توفير أكثر من 300 ألف قطعة ملابس جديدة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة ليستفيد منها نحو 100 ألف فرد أولى بالرعاية، مشيرا إلى الصندوق نظم خلال الفترة الماضية معارض دكان الفرحة فى جامعات المنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان بالإضافة الى تنظيم معارض فى المناطق الأكثر احتياجا والحدودية لتوفير الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة (قادرون باختلاف) فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات .