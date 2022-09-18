شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحري، وذلك لإنشاء محور مروري جديد بطريق مصرف ناهيا بمركز ومدينة كرداسة، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد نائب المحافظ، بسرعة نقل وتعديل المرافق المتعارضة مع مشروع تحويل مسار المصرف للبدء في إنشاء المحور المروري الجديد بطريق ناهيا، مناشدا المواطنين بالتوجه لشركة مياه الجيزة للتقديم على طلبات توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع المطحن بقرية ناهيا، موجها تكثيف أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة العامة للطرق والكباري والصرف وشركة الغاز.