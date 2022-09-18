شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل القطرى يثمن زيارة الرئيس السيسي للدوحة: حققت نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بوزير العمل بدولة قطر الدكتور على بن صميخ المري، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت فعالياتها اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية .

وفي بداية اللقاء أثنى وزير العمل القطري على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للدوحة، مؤكدا أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية القطرية، أن زيارة الرئيس تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع الدول العربية، والتى تعكس حرص مصر على جمع الأشقاء العرب، والتي تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا الإقليمية، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وناقش لقاء وزير القوى العاملة مع وزير العمل القطرى، أوضاع العمالة المصرية الموجودة بقطر، ورغبة الجانب القطري في زيادة نصيب الدولة من تلك العمالة، مشيرا إلى أن ماقبل تنظيم المونديال احتاجت الدولة إلى عمالة في مجال الإنشاءات والمقاولات، وبعد المونديال سيختلف احتياج الدولة للعمالة وسيتم إمداد وزارة القوى العاملة المصرية بالمجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل القطري.

وأعرب وزير العمل القطري عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري، خاصة بعد زيارة الرئيس لقطر، منوها إلى أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم.