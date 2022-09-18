شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق حتى مساء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات تقليل الاغتراب، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة صباح اليوم، متوجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة. أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يرتقي بالعمل العربي المشترك إلى آفاق واسعة، وأن يعيد إلى مصر ثقلها العربي والدولي، وتوجه المطيري بالشكر والتقدير إلى الرئيس لرعايته لمؤتمر منظمة العمل العربية، وتقديم كافة التسهيلات لعقد الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس السيسي. مدير منظمة العمل العربية: الرئيس السيسى ارتقى بالعمل العربى وأعاد لمصر ثقلها استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة من خلال سلسلة «رؤى على طريق التنمية» تحت عنوان «دور الثورة الصناعية الرابعة في دعم الاقتصاد الدائري على طريق التنمية المستدامة». ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع"معلومات الوزراء" يدرس دور الثورة الصناعية الرابعة فى دعم الاقتصاد الدائري

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن. انطلاق العام الدراسى الجديد اليوم بالمدارس الدولية ينطلق اليوم الأحد العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية الرسمية والخاصة، حيث تستقبل المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، مع تخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية عن انتصارات أكتوبر وتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بترديد النشيد الوطني وتحية العلم انطلاق العام الدراسى الجديد اليوم بالمدارس الدولية

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