شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل بمدارس القدس المحتلة غدا رفضا لفرض المنهج الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعم الإضراب، مدارس مدينة القدس المحتلة، الاثنين، رفضاً لمحاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلى فرض المنهج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية، وذلك بحسب ما نقله تليفزيون فلسطين.

وأصدرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس بياناً، أكدت فيه رفضها المطلق والتام لمحاولات فرض منهج مزيف أو مستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعايتها الأكاديمية، ورفضها كل أشكال الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف وبلدية الاحتلال على إدارة المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها.

وأكدت القوى الفلسطينية على الحق الثابت كشعب تحت الاحتلال الاسرائيلى باختيار المنهج الذي يتم تدريسه للطلبة، داعية المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها وكبح جماح تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية على المدارس.

وطالب البيان الحكومة الفلسطينية بتوفير البدائل الحقيقية وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية المؤسسات التعليمية والمنهج الفلسطيني.