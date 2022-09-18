شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى- - الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‏‎- بامية 25‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها. ‏‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه. - البامية 25 جنيها