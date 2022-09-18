شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ 904 مشروعات خدمية بقرى حياة كريمة بتكلفة 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، أطلق معها الدوافع لدى كافة القيادات على مستوى الدولة وعلى رأسها السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق الأهداف السامية للمبادرة والتى منها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوات التنموية بين القرى.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة قامت بتشكيل دوائر عمل لسرعة إنجاز المشروعات حيث تم توفير 168 قطعة أرض فضاء بمركزي الصف وأطفيح الجاري تنفيذ المبادرة بهما، لافتا أن المراكز المدرجة بالمبادرة تشهد تغير شامل في كافة القطاعات الخدمية حيث يجري تنفيذ 904 مشروعات على مستوى 42 قرية داخلها بتكلفة تتخطي 10 مليارات جنيه لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف وأطفيح، وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع علي المواطن.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات العمل الجارية بقطاعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وبحث لبعض المعوقات وسبل حلها وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء طالب اللواء أحمد راشد بضرورة توعية المواطنين بالحفاظ علي مقدرات الدولة وما تم انجازه من مشروعات خلال مبادرة حياة كريمة وعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف التي تم الانتهاء من تبطينها وتأهيلها لمراعاة عوامل الاستدامة والمظهر الحضاري، مشيراً إلى أنه تم تبطين وتأهيل 322 كم حتى الآن من إجمالى 608 كم مستهدف الإنتهاء منها بنطاق المحافظة بالمرحلة الأولي.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من مشاريع الصرف الصحي المتعثرة والجاري تنفيذها بمركز ومدينة أبو النمرس، لافتآ بأن المحافظة تسعي نحو إدراج مركز ومدينة أبو النمرس ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل.

ووجه محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان وأم خنان والشوبك الغربي بالحوامدية والبدرشين وتنفيذ الوصلات المنزلية لما لهم من أهمية حيوية في خدمة المواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة تدعيم مركز ومدينة الصف بمدرسة تجريبي للارتقاء بالمنظومة التعليمية استجابه لمطالب المواطنين.

وأضاف راشد، أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدآ في سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وحلها، لافتا أن المحافظة قد استجابت الى 99% من شكاوي المواطنين الواردة بمنظومة الشكاوي الحكومية التابعه لمجلس الوزراء وذلك بالإضافة إلى التعامل اليومي مع البلاغات والشكاوي الواردة لغرفة العمليات بالمحافظة.

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وبحضور النواب محمد صلاح أبو هميلة، وعصام هلال عفيفي، ونادر عبده صديق، وعبد الوهاب خليل، وحسام عاشور، ونرمين البدراوي، وحازم عويان، ومحمد رشاد البرتقالي، وأحمد سعد نويصر، وعمرو نبيل حامد، وفرج فتحي، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.