شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بروكسل يؤكد على أهمية علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر ببروكسل الدكتور بدر عبد العاطي، على أهمية علاقات الشراكة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها السفير مع عدد من المسئولين رفيعي المستوى بالمفوضية الأوروبية.

قالت وزارة الخارجية في بيان صحفى لها الأحد، إن اللقاءات ركزت على سبل دعم التعاون بين الجانبين فى كافة مجالات الاهتمام المشترك تحقيقاً للمصلحة المتبادلة، واستثماراً لحالة الزخم التي تشهدها العلاقات بين الجانبين منذ انعقاد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، واعتماد وثيقة أولويات التعاون بين الجانبين للسنوات المقبلة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاءات، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وجذب مزيد من الشركات الأوروبية إلى السوق المصري، خاصة في ظل الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد المصري فى مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الغاز المسال والبنية التحتية والرقمنة والتحول الأخضر والتنقل الذكي والذكاء الاصطناعي.

كما بحثا الترتيبات الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقادها في نوفمبر القدم بمدينة شرم الشيخ.

وشملت الاجتماعات، التى عقدها السفير المصرى، مديرة الإدارة العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية، ومدير مكتب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، والمفوض الأوروبي للاقتصاد والتجارة، والمديرة العامة للإدارة العامة لشئون العدالة والمستهلكين بالمفوضية الأوروبية، ومدير مكتب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

