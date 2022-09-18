شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم قداسا للأطفال بإيبارشية البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، قداس لأطفال الإيبارشية، بكنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالغردقة.

وشارك في القداس أكثر من 1000 طفل من أطفال مدارس الأحد من جميع كنائس مدينة الغردقة، وشارك نيافته صلوات القداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، بينما تولى الشمامسة الأطفال قيادة خورس الشمامسة وخدمة المذبح.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.