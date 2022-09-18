شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة العمل العربية: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد والتموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ناصر أحمد المير، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أفرزت العديد من التحديات أمام العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن هذه الأزمة أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وبالتالي زيادة الفقر، بعد تأثيرها على حركة سلاسل الإمداد والتموين.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل في المؤتمر .

وأضاف المير، أن جائحة كورونا هي الأخرى أفرزت العديد من التحديات فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك، مؤكدا أن تلك التحديات تتطلب زيادة التعاون بين عناصر الإنتاج الثلاثة.

ولفت إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل العربي ناقش أوضاع العمل في فلسطين، وما تعانيه من صعوبات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا إدانة المجلس لتلك الانتهاكات، ودعمه لاستراتيجية التشغيل والحماية داخل فلسطين، مشيرا إلى أن منظمة العمل العربية حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، عبر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وتوجه رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرعايته هذا المؤتمر، وبالشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية؛ لتقديمها كافة التسهيلات لعقد مؤتمر العمل العربي.