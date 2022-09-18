شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يسلم دعوة الرئيس السيسي لنظيره فى جواتيمالا للمشاركة بقمة cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم سفير مصر لدى جواتيمالا، يسري خليل، وزير خارجية جواتيمالا "ماريو بوكارو"، الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الجواتيمالي "اليخاندرو جياماتي" للمشاركة في قمة قادة دول العالم يومي 7 و8 نوفمبر المقبل خلال الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع وزير خارجية جواتيمالا، واستهله بتقديم التهنئة للوزير بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.

قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي لها الأحد، إن السفير أعرب عن ثقة مصر في إثراء الوفد الجواتيمالي للمناقشات ومخرجات القمة وأعمال المؤتمر الذي تستضيفه مصر نيابة عن إفريقيا والدول النامية، وبما يتيح التعبير عن شواغل تلك الدول في قضايا المناخ وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، ثمن الوزير الجواتيمالي العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق القائم في مختلف الأطر.

وعبر عن تطلعه لزيادة آفاق التعاون في شتى المجالات، مؤكدا اهتمام بلاده البالغ بمؤتمر المناخ في ضوء التأثيرات الكبيرة للتغير المناخي على دول أمريكا الوسطى.

كما أشار الوزير الجواتيمالي في هذا الصدد إلى ترؤس بلاده لرابطة دول الكاريبي واعتزامها تقديم مبادرة جماعية عن دول المنطقة لحماية البيئة بالبحر الكاريبي خلال المؤتمر باعتباره منبرا دوليا مهما يحظى باهتمام الدوائر العالمية المختصة.