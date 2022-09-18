شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان تفاصيل نظام الامتحانات للطلاب خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لا بد وأن يعرف الطالب والمعلم نظام الامتحانات للعام الدراسي الجديد وسيتم إعلانه للجميع خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان إلكترونى للثانوية العامة والذى تمثل الأسئلة فيه 70٪ الموضوعية ( اختيار من متعدد) ويدوي للأسئلة المقالية 30٪ سوف يصحح المقالي عبر تابلت المعلم وفق Rubrics دقيقة، ولا يوجد تصحيح يدوى.

واستعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد اليوم فى المدارس الدولية و1 أكتوبر المقبل للمدارس الرسمية، قال الوزير : المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وأبنائي المعلمين، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية علي أن يجد كل طالب ذاته في المدرسه ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلادة ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر علي التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم، وبناء شخص واعٍ وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب أبنائنا الطلاب، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم، لذا ادعوكم جميعاً بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب أبنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف، وأن يترسخ داخل وجدانهم.