مصر للطيران تشارك في معرض OTM لتنشيط السفر والسياحة بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران في فعاليات معرض OTM لتنشيط حركة السياحة والسفر خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ سبتمبر الحالي بمدينة مومباي بالهند.

وبحسب بيان، تم تكريم مصر للطيران من جانب اللجنة المنظمة للمعرض لمشاركتها الفعالة وحضورها المميز بالمعرض ودورها الفعال في تنشيط حركة السياحة والسفر، ويعكس هذا التكريم مدى التقدير للشركة والتى تعد من الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي وعضو تحالف ستار العالمي.

وقد مثل شركة مصر للطيران خلال الفعاليات رشا عبد المنعم مدير مصر للطيران بالهند.​

