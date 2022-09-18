برعاية الرئيس السيسي.. مؤتمر العمل العربي يبدأ فعالياته اليوم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت بالقاهرة، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في الفعاليات وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال ".

ويبحث "المؤتمر" على مدار 7 أيام ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، حيث يناقش تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيري بعنوان "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل"، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

وتشمل الجلسة الإفتتاحية التي تبدأ فعالياتها صباح اليوم كلمات بالترتيب :المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وفايز علي المطيري المدير العام للمنظمة، وجاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر "فيديو كونفرانس"، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية يليقيها نيابة عنه الأمين العام المساعد د. حسين الهنداوي، ثم كلمة يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي،"رئيس المؤتمر"، ثم يلقي راعي المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة يلقيها نيابة عنه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وتنتهي الجلسة الافتتاحية بتوزيع دروع باسم منظمة العمل العربية.

ويشهد المؤتمر خلال هذه الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم" رواد ممثلين عن بعض الدول الأعضاء في المنظمة"، بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل، وأيضًا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل.