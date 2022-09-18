شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم أمسية ابتهالية بمسجد السيدة نفيسة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة مساء غد الإثنين عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وأوضحت الوزارة، أن الأمسية من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري السابق.

والمبتهلون هم:

1 - المبتهل: عبد اللطيف وهدان

2- المبتهل : محمد علي جابين

3 - المبتهل : أحمد البشتيلي

4- المبتهل : بلال مختار

5- المبتهل : شريف عبدالمنعم خليف

6- المبتهل : محمود عوض الله

7 - المبتهل : محمد الصعيدي

8 - المبتهل : إبراهيم راشد

9 - المبتهل : أحمد أبو خطوة

10 - المبتهل : محمد الجزار

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت إطلاق سلسلة الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، مطلع أكتوبر المقبل، وستكون هذه الندوات عقب صلاة العشاء ، وسنعلن لاحقًا عن أول مجموعة من هذه الندوات ، من حيث موضوعاتها وأماكنها والمشاركون فيها .

كما أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود الوزارة في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، عقدت اليوم السبت، مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - الإسكندرية - الشرقية)، برئاسة شيخات المقارئ المعتمدات بالأوقاف.