شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يقرر تعيين 22 رئيسًا لمجالس الأقسام بـ4 كليات و244 معيدا بطب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من القرارات بتعيين 22 من رؤساء مجالس الأقسام العلمية بـ4 كليات هي: الطب والتمريض والهندسة والزراعة، وتعيين 244 معيدًا بكلية الطب.

وحدد الدكتور الخشت للقيادات الجديدة عددا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة تتصدرها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وفق استراتيجية الجامعة 2021- 2025.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل بروح الفريق والعمل على المساهمة في تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة لجامعة القاهرة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات المرموقة عالميا، وسد الفجوة العلمية مع الأقسام العلمية المناظرة في أفضل عشرة جامعات على مستوى العالم.

وتضمنت القرارات تعيين 19 رئيس قسم بكلية طب قصر العيني، وشملت القرارات تعيين الدكتور رامى أمين كامل علي رئيسا لمجلس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور يسرى محمد كامل محمد مرشد عقل رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية، والدكتورة حنان عبدالعزيز مبارك أبوزيد رئيسا لمجلس قسم الفسيولوجيا، والدكتورة داليا اسماعيل اسماعيل عطية رئيسا لمجلس قسم الطب المهني والبيئي، والدكتورة إيمان عزت ابراهيم والي رئيسا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، والدكتور مجدى عبدالحميد عبدالعزيز محمود رئيسا لمجلس قسم أمراض القلب، والدكتور سميح زامل أحمد فؤاد صادق رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية، والدكتورة فاتن محمد عبدالعزيز شحاتة رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال، والدكتورة رحاب عبدالحى أحمد عبدالحي رئيسا لمجلس قسم الصحة العامة، والدكتور حازم محمد راغب دويدار رئيسا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور يحيى محمود صلاح الدين مصطفى رئيسا لمجلس قسم طب العين وجراحتها، والدكتورة هبة الله مصطفى كمال الدين محمد رئيسا لمجلس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور حسن أحمد على الجارم رئيسا لمجلس قسم الأمراض المتوطنة، والدكتور أحمد همت أحمد عيسى رئيسا لمجلس قسم الطفيليات، والدكتورة سحر نصر عبده سليم رئيسا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية، والدكتورة نها أحمد صبرى السعيد السيد رئيسا لمجلس قسم الأمراض النفسية، والدكتور محمد عبدالله حسن علي رئيسًا لمجلس قسم علاج الأورام والطب النووى، والدكتورة حنان أحمد قطب عبدالله رئيسًا لمجلس قسم الروماتيزم والتأهيل، والدكتورة سلوى فايز حسن إبراهيم رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية.

كما شملت القرارات بكلية طب قصر العيني؛ تعيين 244 معيدًا بالأقسام الأكاديمية والإكلينيكية منهم 39 معيدا بالأقسام الأكاديمية، و 205 معيدين بالأقسام الإكلينيكية.

وفي كلية الهندسة تم تعيين الدكتور حسام عبد الغفور أحمد أحمد هدهد رئيسا لمجلس قسم الهندسة الإنشائية، وفي كلية التمريض تم تعيين الدكتورة هويدا أحمد حسين سيد رئيسا لمجلس قسم تمريض الأطفال، وفي كلية الزراعة تم تعيين الدكتور أحمد محمد محمد السيد متولي رئيسا لمجلس قسم الألبان، وفي كلية دار العلوم تم تشكيل مجلس إدارة مركز التدريب اللغوي.