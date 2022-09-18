أماكن حضارية وفرص عمل.. 64 ساحة انتظار ومواقف أسفل محور كمال عامر (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنفذ الحكومة، خطة تنموية لتخصيص مواقع أسفل عدد من الكباري ومحاور الطرق الرئيسية، لإقامة أكشاك حضارية ومواقف حضارية وساحات انتظار، وذلك بهدف القضاء على أزمة الانتظار العشوائي للسيارات والكثافات المرورية بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتطوير الشوارع والطرق وأسفل الكبارى بالمحافظة واستغلالها لإضافة لمسة جمالية وشكل حضاري وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين.

ويعد محور الفريق كمال عامر، أحد مشروعات الطرق القومية الجديدة الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، وفق رؤية حضارية متكاملة تستهدف استغلال المساحة الواقعة أسفله في إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، ومواقف حضارية وساحات انتظار.

وشهد أسفل المحور حتى الآن تشغيل 48 ساحة انتظار، ومواقف سيارات، موقف العمرانية "مستشفى الصدر الجديد"، وموقف نصر الدين، و16 كشك ومطعم حضاري للشباب، وفقا لمحافظة الجيزة.

وتسهم هذه المشروعات، في حل العديد من المشكلات المرورية بالجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وتضفي هذه المشروعات، قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل في إنشاء موقف أرض اللواء، أحد أهم المواقف التي يجري إنشائها بحي العجوزة، بسعة 250 سيارة، لمحاولة القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موقف سرفيس بحي العمرانية أسفل المحور بسعة 100 سيارة، والمزيد من ساحات الانتظار الأخرى.

وتواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، الذي يمتد من الطريق الدائري جنوباً "دائري المنيب" وحتى الطريق الدائري شمالاً "دائري الوراق"، بطول 12 كم، وعرض 33 إلى 65.5 متراً، ما بين 3 إلى 4 حارات مرورية، حيث تراوحت نسبة الإنجاز بأعمال المحور ما بين 60 إلى 100% بعدد من قطاعات العمرانية والعجوزة.

كما تم إنجاز مطالع ومنازل المحور من منطقة ناهيا وأرض اللواء والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية بنسبة 100%.

كما تم إنجاز مطلع محور الفريق كمال عامر الرابط مع الطريق الدائري بقطاع ترعة الزمر بالعمرانية بنسبة 100%، وجار تركيب الكمرات الحديدية للمحور المارة أعلى كوبري فيصل والسكة الحديد بشارع السودان.

وتكمن أهمية هذا المشروع التنموي الهائل، في استغلاله لإقامة مشاريع خدمية مفيدة للمواطنين، فبجانب دوره في القضاء على التكدس المروري بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري، وخفض المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة، سيساهم في توفير فرص عمل للشباب وإضفاء شكل حضاري وجمالي للطريق، ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين، بإقامة محال حضارية ومطاعم جديدة بالممشى المقام أسفله.