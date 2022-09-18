الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي.. ننشر كراسة الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأضاف الصندوق أنه يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارًا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.