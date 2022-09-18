شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سبتمبر آخر موعد للتقدم لمنح اليونسكو للدراسات العليا بمعهد البحوث بتخفيض 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب التقدم لإعلان معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكسو عن 5 منح دراسية، ومن المقرر أن يغلق باب التقديم يوم 20 سبتمبر الجارى.

وتكون المنح بتخفيض 50% من قيمة المصروفات المقررة بالمعهد، على أن يتم التقدم لها من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

طو يمكن التقدم لبرامج الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات التالية: "الإعلام، العلوم السياسية، الاقتصاد، القانون، التربية، اللغة العربية، التاريخ، الاجتماع، التراث والمخطوطات، إدارة الأعمال في الدبلوم والماجستير فقط".

و علي الراغبين في التقدم لهذه المنح إرسال طلب مقدم للجنة الوطنية لليونسكو موضحًا به التخصص المراد الدراسة فيه، وكذا صورة من بطاقة الرقم القومي، والشهادة الجامعية، وصور من الشهادات الدراسية الأخرى "إن وجدت" وذلك قبل موعد غايته 20 سبتمبر 2022 علي البريد الإلكتروني التالي:

أو إرسالها على العنوان التالي:

مدينة 6 أكتوبر، التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد، مبنى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.