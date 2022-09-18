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%61 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والتمريض بالمستشفيات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات.    


نتيجة الاستطلاع

 

وأيد 61% من القراء تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات، بينما عارض 39% من القراء تغليظ العقوبة.    

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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