شكرا لقرائتكم خبر عن %61 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والتمريض بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 61% من القراء تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات، بينما عارض 39% من القراء تغليظ العقوبة.