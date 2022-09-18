شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء لهم أولوية فى تركيب عدادات الكهرباء الكودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولوية فى تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكبار السن وذوى الهمم وغير مرتبطة بتاريخ تقديم الطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة للتسهيل على كافة المواطنين من كبار سن أو ذوى الهمم خاصة أو مستثمرين أو مشتركين، لافتا إلى أنه تم وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفيــن وكيفية تقديم الخدمــة ومشاركة المواطنين في وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

وأشار أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد.