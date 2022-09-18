بالأرقام.. الزراعة تكشف أكثر الدول الأكثر استيرادًا للمانجو المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022 حيث بلغت حوالي 4 ملايين و700 ألف و 732 طنا من المنتجات الزراعية.

وقال العطار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن محصول المانجو من أهم المحاصيل التي تصدرها مصر عبر عدة أنظمة تنفذها الوزارة بدأ من موسم الحصاد مرورا بالحجر الزراعي الذي يطبق كافة الشروط الحجرية المتعلقة بكل دولة على حسب الاتفاقيات الموقعة في مصر والطرف الأخر، مشيرًا إلى أن هناك اشتراطات عامة لتصدير المانجو، منها التصدير من خلال المحطات والمزارع المعتمدة فقط، كما يتم التخصيم على أصل مستند التخصيم الصادر عن إدارة خدمة المصدرين وإرفاق صورة طبق الأصل ضمن مستندات الرسالة.

ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى أن دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا لمحصول المانجو من مصر.

وبحسب آخر إحصائية أعلنها مركز التعبئة والإحصاء إجمالي صادرات مصر من المانجو حقق مليون دولار عام 2021.