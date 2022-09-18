ضبط طالبين دهسا حارسا أثناء التسابق بالسيارات في القاهرة الجديدة

بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 6 سبتمبر الجاري من أحد الأشخاص "حارس" بقيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المرورى المشار إليه واصطدام إحداهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012