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ضبط طالبين دهسا حارسا أثناء التسابق بالسيارات في القاهرة الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي

رصدت الأجهزة الأمنية قيام سيارتين ملاكي بالتسابق بأحد المحاور المرورية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واصطدامهم بأحد الأشخاص وفروا هاربين.

بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 6 سبتمبر الجاري من أحد الأشخاص "حارس" بقيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المرورى المشار إليه واصطدام إحداهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.

أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما وقائديهما (طالبين – لا يحملان رخص للقيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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