شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم مهرجان الإنجيل 2022 لشباب كنائس أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في احتفال ختام مهرجان الإنجيل 2022، لشباب كنائس سنودس النيل الإنجيلي بمحافظة أسيوط، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس صادق مسعد، رئيس مجمع أسيوط.

وتم عرض عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، للأطفال والشباب المشاركين في المهرجان وعددهم 750 مشاركًا، وتوزيع الجوائز للفائزين في جميع مسابقات المهرجان الدينية والفنية والرياضية، كما تم تكريم عدد من الشباب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى جميع الشباب المشارك مشيدًا بالمستوى المتميز من المواهب في المهرجان، كما وجه الشكر إلى مجلس التربية المسيحية لسنودس النيل، ولجنة التربية المسيحية لمجمع أسيوط، والذي قام بمجهود عظيم في تنظيم المهرجان وخروجه بهذا المستوى الاحترافي.

وقال الدكتور القس أندريه زكي في خطاب الاحتفال: "أشعر باعتزاز وفخر كبير بكل موهبة من شباب كنائسنا الإنجيلية، الشباب هم مستقبل بلادنا ومستقبل الكنيسة، والإبداع هو جوهر المسيحية. نصلي دائمًا من أجل شباب بلادنا؛ فهو أساس المستقبل والحياة".

كما شارك في فعاليات برنامج احتفال المهرجان، القس بولس لطفي رئيس لجنة التربية المسيحية بمجمع أسيوط، القس رفيق ثابت، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس إيهاب ماهر، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبو تيج، بحضور عدد كبير من قسوس مجمع أسيوط الإنجيلي.