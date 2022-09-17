نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تقود حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات

القاهرة - سامية سيد - قادت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة مكبرة بنطاق حي المقطم لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بنطاق الحى وأيضًا للوقوف على مدى الانضباط بشوارع وميادين الحى وذلك بحضور العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم وهشام حسين سكرتير الحى والمهندس محمد صبري مستشار الطرق بالمنطقة الجنوبية وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وكريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بنطاق الحي.

شملت الحملة المرور بنطاق عدد من الشوارع والميادين منها شارع 9 وكورنيش المقطم ومنطقة 70 فدان وصبحي صالح حيث قادت الحملة لرفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمحلات والكافيهات والأكشاك وتوجيه فرق العمل بالتواجد المستمر لضبط المخالفات بصورة فورية، إلى جانب إصدار قرارات الغلق والتشميع للمحلات المخالفة وبدون ترخيص بشارع كورنيش المقطم والغلق الفوري واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تمت مصادرة عدد من المضبوطات.

كما أشادت بمستوى النظافة في نطاق الحي وشددت على بذل المزيد من الجهد بتكثيف حملات النظافة بنطاقها من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للنظافة وباستخدام معدات وفرق العمل لرفع كل التراكمات والمخلفات الناتجة عن مخلفات البناء والهدم والرتش وشن الحملات المكبرة على مدار اليوم وبصورة مستمرة.

كما شددت على ضرورة وجود أفراد المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحي على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة وللحد من المخالفات المتكررة بنطاق الحي وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات والكافيهات والباعة بالتنسيق مع شرطة المرافق وعمل حملات مكبرة مستمرة على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع .

وفي سياق القضاء على مخالفات البناء و التعديات شددت على ضرورة ايقاف كافة اعمال البناء المخالفة من خلال اعمال الرصد و المتابعة المستمرة لوقف التعديات في المهد وذلك في اطار التصدي والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومن خلال توفير مقاول الإزالات الخاص بالحي للتصدي بكل حزم وازالة المخالفة بصورة فورية لفرض هيبة القانون وعدم عودة التعديات مرة اخرى مع بذل الجهود لزيادة نسب التنفيذ .

ووجهت بعمل اجتماع تنسيقي بحضور رئيس الحي مع كافة الاجهزة المعنية و الشرطية والمرافق وقوات انفاذ القانون والادارة الهندسية للبدء الفوري لحملة الإزالات المكبرة بنطاق الحي والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذها مع تحديد الجدول الزمني للأعمال.