شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: سنطلق مدرسة فنية لتدريب العمالة على صناعة اليخوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة قناة السويس، وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لتعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر، موضحًا أن ذلك كان بناء على اهتمام وتحفيز الرئيس بصناعة اليخوت.

وقال ربيع خلال تصريحات تليفزيونية عب برنامج "مساء DMC"، أنهم أيضًا سيقومون بإطلاق مدرسة فنية لتدريب العمالة على صناعة اليخوت في مصر، مشيرًا إلى أهمية سياحة اليخوت في قناة السويس والبحر الأحمر، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد اليخوت.

كان شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس، وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر.