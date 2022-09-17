ضبط 90 عنصرًا إجراميًا بمنطقتي بحيرة المنزلة والسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال الأمن العام، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة والسحر والجمال، بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 90 متهما، وبحوزتهم 50 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و48 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 69 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 7854 حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط 607 قضية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.