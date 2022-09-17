"كنت براضي عشيقي عشان يتجوزني".. اعترافات المتهمة بتعذيب ابنها وإلقاء جثته بالقمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة بتعذيب نجلها حتى الموت وإلقاءه في القمامة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت المتهمة في اعترافاتها، إنها ارتكبت فعلتها بمشاركة عشيقها لمحاولة إرضاءه كونه كان يخبرها أن ابنها العقبة الوحيدة في طريق زواجهما.

وأضافت أنها فكرت في التخلص من الطفل للزواج من عشيقها فقررت تعذيبه حتى موته بمساعدة منها.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده عثور عمال على جثة لطفل ملقاة في القمامة بدائرة قسم شرطة السلام أول.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمرة 3 سنوات ومجهول الهوية وعلى جسده آثار ضرب وتعذيب، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت قيام سيدة بإلقاء الجثة في مكان العثور عليها.

وبعمل التحريات تم تحديد هويتها وأماكن تواجدها، وأضافت التحريات أن المتهمة ترتبط بعلاقة غير شرعية بشخص وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.