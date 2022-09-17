إحباط تهريب 680 قرص "ترامادول" مع ألماني في مطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة لتهريب، 680 قرصًا من عقار الترامادول المخدر اخفهم راكب ألماني من أصل مصري داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك فور وصوله من ألمانيا ومحاولة العبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هامبورج على الطائرة الألمانية، اشتبه طارق منصور مأمور الجمارك بصالة الوصول في راكب ألماني الجنسية من أصل مصري قادم من ألمانيا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة عمر حسان مأمور الفحص ورامي مروان رئيس القسم وتلاحظ وجود شرائط أدوية، وكلف عاصم عبدالعليم نائب مدير الجمرك هيثم خلف الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ومحمد مهران ومحمد جمعه مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، وعثروا معه على 68 شريطا في كل منها 10 أقراص بإجمالي 680 قرصا من عقار الترامادول المخدر مخبأة داخل حقائبه وعلى جسده.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، بعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وتبين أنه قد تم تحرير محضر لوالده منذ أسبوعين ، وذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.